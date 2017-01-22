Найти и устранить чрезмерные нагрузки сайта на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок98 просмотров

Сайт сильно грузит хостинг, перепробовали уже много чего, отключили все что можно отключить, выставили кэширование, проверили на вирусы, нагрузка снизилась, но на предельных значениях, аналогичный сайт грузит хостинг в 4 раза меньше на максимальных настройках. Когда хостинг выставляет свои ограничения, все приходит в норму

Кто может помочь и какова стоимость?

8 лет назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров