Найти и устранить чрезмерные нагрузки сайта на хостинг

Сайт сильно грузит хостинг, перепробовали уже много чего, отключили все что можно отключить, выставили кэширование, проверили на вирусы, нагрузка снизилась, но на предельных значениях, аналогичный сайт грузит хостинг в 4 раза меньше на максимальных настройках. Когда хостинг выставляет свои ограничения, все приходит в норму

Кто может помочь и какова стоимость?