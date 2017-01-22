Починить TinyMCE

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Закрыт1 заявка79 просмотров

Приветствую. Есть 6 Drupal, в нем TinyMCE 3.4.3

Не могу в редакторе добавить картинку. Выбираю в диалоговом окне, нажимаю ОК, но окно просто очищается и ничего не происходит. В консоли разработчика вот что:

https://yadi.sk/i/hlxl337-39xYEc

Надо починить.

Drupal
8 лет назад
zmitrok62
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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