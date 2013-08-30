Провести анализ запросов MySQL и выполнять настройку / оптимизацию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки102 просмотра

Провести анализ запросов MySQL и выполнять настройку / оптимизацию сервера.

Цена 50$

Сервер нагружен достаточно сильно, лишними запросами. Они забивают нагрузку процессора сервера. Нужно провести анализ и устранить проблему (сделать оптимизацию)

MySQL
8 лет назад
SMMmsk
30 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
45 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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