Провести анализ запросов MySQL и выполнять настройку / оптимизацию

Приветствую. Есть 6 Drupal, в нем TinyMCE 3.4.3 Не могу в редакторе добавить картинку. Выбираю в диалоговом окне, нажимаю ОК, но окно просто очищается и ничего не происходит. В консоли разработчика вот что: ...