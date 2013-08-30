Сделать простую страницу на Worpdress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки129 просмотров

Задача – сделать страницу для сайта на Wordpress СРОЧНО. 

Сайт – это виртуальная выставка, где каждая страница – это виртуальный стенд, на которую заходят посетители и продолжают общаться с представителям этого стенда (компании).  

Нужно сделать страницу регистрации нового стенда, то есть собрать следующие параметры с помощью формы на страницы и отправить в Базу данных сайта: 

1. Логотип 

2. Название знака 

3. Цвет или изображение стены фон стенд 

4. Цвет столба  

5. Персонажи +  

6. Фамилия 

7. Имя 

8. Email 

9. Такой 

10. Адрес Город почтовый индекс 

11. Фотографий может быть несколько фотографий 

12. Лист должность, он может иметь несколько лист должность 

13. Интернет-сайт 

14. Социальные сети Url : Fcaebook twitter Linkedin Goolgle (например, когда есть url-адрес, FB это вставить логотип fb на стенде) 

15. Url-адрес Видео (до 4 url) 

То есть 15 полей сделать по теплейту сайта 

Оплата по факту , или поэтапно 

Напишите в начале сообщения "ъ1", чтобы было понятно, что вы не робот.  

Спасибо за понимание!

WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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