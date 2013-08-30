Сделать простую страницу на Worpdress

Задача – сделать страницу для сайта на Wordpress СРОЧНО.

Сайт – это виртуальная выставка, где каждая страница – это виртуальный стенд, на которую заходят посетители и продолжают общаться с представителям этого стенда (компании).

Нужно сделать страницу регистрации нового стенда, то есть собрать следующие параметры с помощью формы на страницы и отправить в Базу данных сайта:

1. Логотип

2. Название знака

3. Цвет или изображение стены фон стенд

4. Цвет столба

5. Персонажи +

6. Фамилия

7. Имя

8. Email

9. Такой

10. Адрес Город почтовый индекс

11. Фотографий может быть несколько фотографий

12. Лист должность, он может иметь несколько лист должность

13. Интернет-сайт

14. Социальные сети Url : Fcaebook twitter Linkedin Goolgle (например, когда есть url-адрес, FB это вставить логотип fb на стенде)

15. Url-адрес Видео (до 4 url)

То есть 15 полей сделать по теплейту сайта

Оплата по факту , или поэтапно

Напишите в начале сообщения "ъ1", чтобы было понятно, что вы не робот.

Спасибо за понимание!