Требуется написать Flash класс унаследованный от Bitmap.

Что должен делать класс:

У него должен быть один метод: function drawNumber(n: int): void который рисует по центру Bitmap'ы номер переданный в качестве параметра с обводкой в 4 пикселя. Размер Bitmap'ы - 1920х1080. Размер текста (По высоте) - 1/3 высоты Bitmap'ы ~340px. Текст должен быть как можно более сглаженным (Без "Лесенок") и не замыленным.