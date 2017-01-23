Сделать парсер новостей в CMS Simpla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки92 просмотра

CMS Simpla

1. Сделать парсер новостей, чтобы новости отображались на главной странице сайта из других новостных источников через RSS

2. Автоматически по крону проверялись в заданное время и  добавлялись на сайт (примером добавление 5 новостей в базу, раз в день в 12:00).

3. Настройка под дизайн сайта блока новостей+ отдельные страницы по распорядку дат+ ЧПУ названий новостей.

Работаем с программистами, которые живут в Москве и Московской области с возможностью приехать в офис компании для обсуждения данного задания.

8 лет назад
gorunovd
Дмитрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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