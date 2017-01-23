Сделать парсер новостей в CMS Simpla

CMS Simpla

1. Сделать парсер новостей, чтобы новости отображались на главной странице сайта из других новостных источников через RSS

2. Автоматически по крону проверялись в заданное время и добавлялись на сайт (примером добавление 5 новостей в базу, раз в день в 12:00).

3. Настройка под дизайн сайта блока новостей+ отдельные страницы по распорядку дат+ ЧПУ названий новостей.

Работаем с программистами, которые живут в Москве и Московской области с возможностью приехать в офис компании для обсуждения данного задания.