требуется программист нужно сделать скрипт оналог UPonliner.ru
Сделать парсер новостей в CMS Simpla
CMS Simpla
1. Сделать парсер новостей, чтобы новости отображались на главной странице сайта из других новостных источников через RSS
2. Автоматически по крону проверялись в заданное время и добавлялись на сайт (примером добавление 5 новостей в базу, раз в день в 12:00).
3. Настройка под дизайн сайта блока новостей+ отдельные страницы по распорядку дат+ ЧПУ названий новостей.
Работаем с программистами, которые живут в Москве и Московской области с возможностью приехать в офис компании для обсуждения данного задания.
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