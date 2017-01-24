Написать скрипт

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Завершен4 заявки131 просмотр

Нужно написать скрипт что бы с аккаунта на planeta.ru раз в 10 минут пополнялся проект planeta.ru/campaigns/sochelp на 5 рублей

8 лет назад
arikon
Андрей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель все быстро и качественно!
Все в порядке. Рекомендую как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
8 лет назад
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