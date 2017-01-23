Доработка проекта на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок140 просмотров

Добротный проект в высокой степени готовности на Yii. Требуется внести доработки, и далее, поддерживать и продолжать разрабатывать. 

Требуется ТОЛЬКО программировать: никакой верстки, дизайна,  сисадминства и пр. ненужных вещей.

Технологии:

php + yii framework

mysql (stored proc)

redis

node.js

Требуется сейчас:

1. вернуть native авторизация от yii;

2. доработать авторизацию LDAP и подключать как модуль, в зависимости от указанных настроек;

4. восстановить обмен данными с АТС;

3. реализовать выгрузку в 1с ЗУП (программист 1с есть; образец файла предоставит);

4. хватает мелочей....

600-700р\ч. Средняя занятость в день ~3-4 часа. 

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MySQLNode.jsPHPRedisYii
8 лет назад
lodos
48 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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