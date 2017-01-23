Есть сайт на DLE. Нужно его перенести на Wordpress + нужно будет добавить новые элементы в дизайне
Доработка проекта на Yii
Добротный проект в высокой степени готовности на Yii. Требуется внести доработки, и далее, поддерживать и продолжать разрабатывать.
Требуется ТОЛЬКО программировать: никакой верстки, дизайна, сисадминства и пр. ненужных вещей.
Технологии:
php + yii framework
mysql (stored proc)
redis
node.js
Требуется сейчас:
1. вернуть native авторизация от yii;
2. доработать авторизацию LDAP и подключать как модуль, в зависимости от указанных настроек;
4. восстановить обмен данными с АТС;
3. реализовать выгрузку в 1с ЗУП (программист 1с есть; образец файла предоставит);
4. хватает мелочей....
600-700р\ч. Средняя занятость в день ~3-4 часа.
Учет задач в Б24, оплата без задержек
Заявки фрилансеров
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