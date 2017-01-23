Корректировка сайта на wordpress

Нужен не просто знаток wordpress, а уверенный программист, который при необходимости полезет в код, разберется с проблемой и устранит её согласно требованиям технического задания. Само техническое задание прикрепляю.

Работа строго по безопасной сделке, процент с меня. Других способов работы не предусматривается.

Указывайте сроки и стоимости.