Корректировка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки80 просмотров

Нужен не просто знаток wordpress, а уверенный программист, который при необходимости полезет в код, разберется с проблемой и устранит её согласно требованиям технического задания. Само техническое задание прикрепляю.  

Работа строго по безопасной сделке, процент с меня. Других способов работы не предусматривается. 

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WordPress
8 лет назад
39spb
66 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров