Доверстать и подключить формы

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Завершен6 заявок147 просмотров

Добрый день, коллеги! 

Нужно доделать на 1 страничном сайте верстку + сверстать и подключить формы.

Верстку нужно сделать 1 в 1 как psd "spectr digital" (расстояния и шрифты). Расстояния и шрифты подключены, на всякий случай перепроверьте и поправьте, если нужно.

Формы нужно сверстать с нуля и подключить. ТЗ внутри архива. Формы нужно адаптировать под мобильные устройства 480 - 320px. Макеты внутри.

Уточню, подключить формы означает сделать так чтобы они работали и нам приходили сообщения.

Верстка сделана в bootstrap.

Сайт http://spectr.media

Bootstrap
8 лет назад
Barny_Ross
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад
$20
1 день
Толковый программист. Отлично делает. Разбирается в php, JS, css и html. Перед стартом работ рекомендую тщательно расписать и согласовать ТЗ, тогда все будет отлично. Спасибо. Рекомендую!
Работали с Константином. Очень ответственный заказчик. Спасибо. Рекомендую!

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codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад