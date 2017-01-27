Доверстать и подключить формы

Добрый день, коллеги!

Нужно доделать на 1 страничном сайте верстку + сверстать и подключить формы.

Верстку нужно сделать 1 в 1 как psd "spectr digital" (расстояния и шрифты). Расстояния и шрифты подключены, на всякий случай перепроверьте и поправьте, если нужно.

Формы нужно сверстать с нуля и подключить. ТЗ внутри архива. Формы нужно адаптировать под мобильные устройства 480 - 320px. Макеты внутри.

Уточню, подключить формы означает сделать так чтобы они работали и нам приходили сообщения.

Верстка сделана в bootstrap.

Сайт http://spectr.media