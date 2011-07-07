Написать скрипт для смены паролей к моим имейлам mail.ru

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка69 просмотров

у меня есть 100 почт на mail.ru и пароли к ним. Почты чистые. Нужно написать скрипт, который изменить пароли к почтам. Пароли мной уже сгенерированы.

8 лет назад
mhovard2
Майкл 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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