ModX - заменить логотип + правка выделения разделов.

  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки141 просмотр

Сайт bit.redtone.ru

1. Логотип нужно заменить на точно такой же, но в .svg. Исходник дам.

2. При переходе в раздел "Телефоны", например, - выделяется в меню как активный не он, а родительский "Ремонтируем". Нужно поправить.

Жду предложений с ценой и сроками. В случае успешного сотрудничества - больше задач разного объема смогу предложить.

MODX
8 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Очень оперативно и качественно. Рассчитываю обратиться по более серьезным задачам теперь.
Прекрасная постановка задачи. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад