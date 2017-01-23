Нужно написать скрипт что бы с аккаунта на planeta.ru раз в 10 минут пополнялся проект planeta.ru/campaigns/sochelp на 5 рублей
ModX - заменить логотип + правка выделения разделов.
Сайт bit.redtone.ru
1. Логотип нужно заменить на точно такой же, но в .svg. Исходник дам.
2. При переходе в раздел "Телефоны", например, - выделяется в меню как активный не он, а родительский "Ремонтируем". Нужно поправить.
Жду предложений с ценой и сроками. В случае успешного сотрудничества - больше задач разного объема смогу предложить.
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