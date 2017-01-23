ModX - заменить логотип + правка выделения разделов.

Сайт bit.redtone.ru

1. Логотип нужно заменить на точно такой же, но в .svg. Исходник дам.

2. При переходе в раздел "Телефоны", например, - выделяется в меню как активный не он, а родительский "Ремонтируем". Нужно поправить.

Жду предложений с ценой и сроками. В случае успешного сотрудничества - больше задач разного объема смогу предложить.