Доработка Opencart 2

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Необходимо доработать Опции изображений в Opencart 2

По умолчанию в Opencart идут просто небольшие изображения с подписями. На изображениях сложно рассмотреть детали.

Нужно сделать также, как на сайте в блоке "Компоновка корпуса": http://www.e-odin.ru/catalog/2dvernye/esta-2-kh-dvernyy-8-chernykh-stekol/

Т.е. при выборе опции справа появляется большое изображение фото опции с подписью, а ниже указывается стоимость доплаты опции.

Opencart
8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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