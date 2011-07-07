Нам нужно создать бота который будет автоматически отправлять сообщения всем моим подписчикам в инстаграме. Оплата только по результату. Т.е. вы сделали - мы проверили, только тогда оплатили - и вы нам отдали програму. Кому интересно ...
Доработка сайта на Opencart.
1)В категории нужно внедрить функцию, чтобы юзер переходил на сторонний сайт при выборе нужной категории.
2)Для товаров тоже самое, при открытии товара, юзера перебрасывает на сторонний сайт.
3)Переделать модуль быстрого заказа. Для заказа нужно будет вбить ссылки стороннего сайта и добавить описание к нему. После чего юзеру оформляет заказ, а я после подсчета стоимости выставляю ему счет.
ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ! Только безопасная сделка!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, сайт собран в Сайткрафте, программа пишется на HTML коде, в нее будет вставляться фича в виде заготовки, которую нужно разработать. Код для заготовок пишется в PHP коде. Итак, что нужно: Вот ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим человек хорошо разбирающийся в java для написания скрипта для эдвродс. ТЗ и беседа со специалистом по настройке выбранному исполнителю. Рабочий процесс: Вас скоординирую со специалистом по рекламе, он обсуждает с вами ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $350
Добрый день. Нужно создать шаблон на WP и сверстать 5 страниц по готовому дизайну (с мобильной адаптацией) для инфосайта. Основной и мобильный макет верстки имеется. Основная задача – это гибкость настройки шаблона, через панель ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Нужно регистрировать кошельки на advcash.com , я дам Имя и Фамилию, имейл и пароль, нужно ввести эти данные на странице https://wallet.advcash.com/ru/register и таким образом зарегистрируется кошелек. За 1 кошелек оплата 10 рублей. Всего будет 20 кошельков.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт bit.redtone.ru 1. Логотип нужно заменить на точно такой же, но в .svg. Исходник дам. 2. При переходе в раздел "Телефоны", например, - выделяется в меню как активный не ...Завершен8 лет назад
- $2
у меня есть 100 почт на mail.ru и пароли к ним. Почты чистые. Нужно написать скрипт, который изменить пароли к почтам. Пароли мной уже сгенерированы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Цель – создание он-лайн инструмента валидации и верификации любых типов лидов и заявок. Инструмент предназначен для рекламодателей, работающих по схеме CPA. Это технически сложный, но амбициозный и очень интересный проект. Решение ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, коллеги! Нужно доделать на 1 страничном сайте верстку + сверстать и подключить формы. Верстку нужно сделать 1 в 1 как psd "spectr digital" (расстояния и шрифты). Расстояния и шрифты подключены, ...Завершен8 лет назад
Необходимо в child тему WordPress добавить Link post format (codex.wordpress.org/Post_Formats). Т.е. созданный пост в этом формате должен представлять собой название, которое является ссылкой + описание ссылки. Пример реализации: https://twentyfifteendemo.wordpress.com/2011/07/07/link-post-format-example/ Полные темы ...Завершен8 лет назад