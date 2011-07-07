Доработка сайта на Opencart.

1)В категории нужно внедрить функцию, чтобы юзер переходил на сторонний сайт при выборе нужной категории.

2)Для товаров тоже самое, при открытии товара, юзера перебрасывает на сторонний сайт.

3)Переделать модуль быстрого заказа. Для заказа нужно будет вбить ссылки стороннего сайта и добавить описание к нему. После чего юзеру оформляет заказ, а я после подсчета стоимости выставляю ему счет.

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