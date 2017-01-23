Нам нужно создать бота который будет автоматически отправлять сообщения всем моим подписчикам в инстаграме. Оплата только по результату. Т.е. вы сделали - мы проверили, только тогда оплатили - и вы нам отдали програму. Кому интересно ...
Сделать мобильную версию сайта
Сделать мобильную версию сайта www.baza-mtc.ru/
Корректное отображение на всех известных устройствах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
1)В категории нужно внедрить функцию, чтобы юзер переходил на сторонний сайт при выборе нужной категории. 2)Для товаров тоже самое, при открытии товара, юзера перебрасывает на сторонний сайт. 3)Переделать модуль быстрого заказа. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создать сайт модного интернет-магазина с двумя разделами личных кабинетов - опт и розница. Особенности: - В оптовом личном кабинете находится таблица с раскрывающимися категориями, в которую оптовый заказчик вбивает количество ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать Опции изображений в Opencart 2 По умолчанию в Opencart идут просто небольшие изображения с подписями. На изображениях сложно рассмотреть детали. Нужно сделать также, как на сайте в блоке "Компоновка ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, сайт собран в Сайткрафте, программа пишется на HTML коде, в нее будет вставляться фича в виде заготовки, которую нужно разработать. Код для заготовок пишется в PHP коде. Итак, что нужно: Вот ...Закрыт8 лет назад
Необходим человек хорошо разбирающийся в java для написания скрипта для эдвродс. ТЗ и беседа со специалистом по настройке выбранному исполнителю. Рабочий процесс: Вас скоординирую со специалистом по рекламе, он обсуждает с вами ...Закрыт8 лет назад
- $350
Добрый день. Нужно создать шаблон на WP и сверстать 5 страниц по готовому дизайну (с мобильной адаптацией) для инфосайта. Основной и мобильный макет верстки имеется. Основная задача – это гибкость настройки шаблона, через панель ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Нужно регистрировать кошельки на advcash.com , я дам Имя и Фамилию, имейл и пароль, нужно ввести эти данные на странице https://wallet.advcash.com/ru/register и таким образом зарегистрируется кошелек. За 1 кошелек оплата 10 рублей. Всего будет 20 кошельков.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт bit.redtone.ru 1. Логотип нужно заменить на точно такой же, но в .svg. Исходник дам. 2. При переходе в раздел "Телефоны", например, - выделяется в меню как активный не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $2
у меня есть 100 почт на mail.ru и пароли к ним. Почты чистые. Нужно написать скрипт, который изменить пароли к почтам. Пароли мной уже сгенерированы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад