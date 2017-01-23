Нужен скрипт партнерки в виде простой пирамиды, без подсчета

Нужен простой скрипт пирамидной партнерки.

Основные требования:

1. Для регистрации необходимо ввести номер ID для регистрации (Номер того, под кого подписывается регистрируемый).

2. При регистрации пользователю автоматически выдается его собственный номер, который виден в личном кабинете.

3. Админ Пишет информацию, указывает пользователя и она показывается у него в личном кабинете.

4. Админ может найти любого пользователя по его айди и увидеть под кем он зарегистрирован. и кто под ним.

5. У пользователя в его личном кабинете будет написано сколько денег у него на балансе. Этот баланс вводится вручную. Просто цифра.

Никакие балы не начисляются и деньги не считаются. Просто только админ видит кто под кем и может написать на странице клиента инфо. Там будет постоянно публиковаться информация об оплатах от тех, кого он привлек. А также хронология траты баланса. Это обычная текстовая информация в виде ленты.