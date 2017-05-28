Wordpress правки WP-Shop

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Завершен4 заявки152 просмотра

Добрый день! Нужен специалист по Wordpress

Есть интернет-магазин https://goo.gl/Nlh4gL на WP 4.4 и плагин версия WP Shop 3.3.5

Необходимо добавить функционал:

1. Синхронизация с прайсом поставщика Exel

2. Отображать наличие/отсутствие товара и дату поставки 

3. Две цены актуальная и старая (перечеркнутая)

Товары заменять не нужно, только цена и наличие

Думаю работу нужно построить по следующему алгоритму:

Cделать копию сайта > обновить WP и плагины WP-Shop по последней версии > посмотреть что не функционирует > поправить.

WordPress
8 лет назад
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$70
3 дня
Все хорошо
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад