Показать город посетителя сайта на JavaScript

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок159 просмотров

Задача: показать город посетителя сайта на JavaScript

Требования: комментированный код

Сайт на чистом HTML + JS, всего три страницы — главная, карточка, корзина.

Графическое ТЗ и БД приложены.

HTMLJavaScript
8 лет назад
Dobro-V
Денис 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров