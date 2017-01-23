Показать город посетителя сайта на JavaScript

На сайте optictelecom_kz необходимо добавить страницу "Вакансии". При добавлении новой вакансии, на странице добавляется ее название. При клике на рядом стоящую с вакансией стрелочку, вниз выпадает окно с подробным описанием вакансии, при повторном клике на ...