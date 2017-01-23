Доделать мобильную версию сайта и пофиксить ошибки на сайте.

Нужно доделать мобильную версию сайта odinokie-veshi.ru/ (пример мобильной версии www.farfetch.com, которую хотелось бы иметь) и починить ряд ошибок на сайте. Документ с ошибками я предоставлю для более полной картины. Краткое описание ошибок ниже.

Оплата постфактм. Можно разбить на несколько частей или через защищенную сделку.

Ошибки:

1 Кнопка поиска пропала.

2 Сортировать товары по дефолту: "нет в наличии" всегда в конце

3 При нажатии открывает почтовый агент

[email protected]

4 При нажатии на номер звонит

+7 (903) 167-32-16

Исправления:

0 Прикрутить Яндекс Вебмастер для сайта

1 Мобильная версия (адаптивная верстка)

2 На значке корзины должны быть цифры сколько товаров в корзине

3 На поля для заполнения нужно поставить скрипты которые проверяют символы например если мы предлагаем подписаться на рассылку то цифры и английские буквы (+ лучше подписать что утда нужно вписать емайл)

4 когда переходим в карточку товара под ней лучше сделать блок похожие товары, а только потом комментарии

5 Поле Скидка для корзины, как на сайта pack24.ru/

6 для сео будет полезно сделать раздел проданных товаров, чтобы не удалять их после продажи

8 Форум для выкладывания публикация и продвижения по сео

9 Добавить в поле E-mail, чтобы поле было видно

10 А если я купил товар на сайте как мне оставить отзыв?

11 будет круто создать на сайте блог коллекционера

12 лучше контакты уменьшить

Оплата по факту , или поэтапно прошу иметь ввиду