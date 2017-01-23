Добрый день! Нужен специалист по Wordpress Есть интернет-магазин https://goo.gl/Nlh4gL на WP 4.4 и плагин версия WP Shop 3.3.5 Необходимо добавить функционал: 1. Синхронизация с прайсом поставщика Exel 2. Отображать наличие/отсутствие товара и ...
Доделать мобильную версию сайта и пофиксить ошибки на сайте.
Нужно доделать мобильную версию сайта odinokie-veshi.ru/ (пример мобильной версии www.farfetch.com, которую хотелось бы иметь) и починить ряд ошибок на сайте. Документ с ошибками я предоставлю для более полной картины. Краткое описание ошибок ниже.
Оплата постфактм. Можно разбить на несколько частей или через защищенную сделку.
Ошибки:
1 Кнопка поиска пропала.
2 Сортировать товары по дефолту: "нет в наличии" всегда в конце
3 При нажатии открывает почтовый агент
4 При нажатии на номер звонит
+7 (903) 167-32-16
Исправления:
0 Прикрутить Яндекс Вебмастер для сайта
1 Мобильная версия (адаптивная верстка)
2 На значке корзины должны быть цифры сколько товаров в корзине
3 На поля для заполнения нужно поставить скрипты которые проверяют символы например если мы предлагаем подписаться на рассылку то цифры и английские буквы (+ лучше подписать что утда нужно вписать емайл)
4 когда переходим в карточку товара под ней лучше сделать блок похожие товары, а только потом комментарии
5 Поле Скидка для корзины, как на сайта pack24.ru/
6 для сео будет полезно сделать раздел проданных товаров, чтобы не удалять их после продажи
8 Форум для выкладывания публикация и продвижения по сео
9 Добавить в поле E-mail, чтобы поле было видно
10 А если я купил товар на сайте как мне оставить отзыв?
11 будет круто создать на сайте блог коллекционера
12 лучше контакты уменьшить
Оплата по факту , или поэтапно прошу иметь ввиду
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