Доделать мобильную версию сайта и пофиксить ошибки на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Нужно доделать мобильную версию сайта odinokie-veshi.ru/ (пример мобильной версии www.farfetch.com, которую хотелось бы иметь) и починить ряд ошибок на сайте. Документ с ошибками я предоставлю для более полной картины. Краткое описание ошибок ниже. 

Оплата постфактм. Можно разбить на несколько частей или через защищенную сделку. 

Ошибки: 

1 Кнопка поиска пропала. 

2 Сортировать товары по дефолту: "нет в наличии" всегда в конце 

3 При нажатии открывает почтовый агент  

[email protected] 

4 При нажатии на номер звонит 

+7 (903) 167-32-16 

Исправления: 

0 Прикрутить Яндекс Вебмастер для сайта 

1 Мобильная версия (адаптивная верстка) 

2 На значке корзины должны быть цифры сколько товаров в корзине 

3 На поля для заполнения нужно поставить скрипты которые проверяют символы например если мы предлагаем подписаться на рассылку то цифры и английские буквы (+ лучше подписать что утда нужно вписать емайл) 

4 когда переходим в карточку товара под ней лучше сделать блок похожие товары, а только потом комментарии 

5 Поле Скидка для корзины, как на сайта pack24.ru/ 

6 для сео будет полезно сделать раздел проданных товаров, чтобы не удалять их после продажи 

8 Форум для выкладывания публикация и продвижения по сео 

9 Добавить в поле E-mail, чтобы поле было видно 

10 А если я купил товар на сайте как мне оставить отзыв? 

11 будет круто создать на сайте блог коллекционера 

12 лучше контакты уменьшить 

Оплата по факту , или поэтапно прошу иметь ввиду

8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров