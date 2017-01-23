Починить / настроить модуль баннеров на джумле

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Закрыт3 заявки111 просмотров

Раньше контент в баннерах отображался нормально, теперь почему- то управление баннеров в админке сбилось (перестали работать выравнивания, внутри рамки баннеров стали большие поля и т.д.) 

Нужно починить/донастроить модуль. Если все ок – дальше будем привлекать для обслуживания этого сайта. Название сайта в прикрепленном файле. Пишите цену сразу и какой опыт по джумле

Joomla
8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров