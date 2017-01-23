Починить / настроить модуль баннеров на джумле

Раньше контент в баннерах отображался нормально, теперь почему- то управление баннеров в админке сбилось (перестали работать выравнивания, внутри рамки баннеров стали большие поля и т.д.)

Нужно починить/донастроить модуль. Если все ок – дальше будем привлекать для обслуживания этого сайта. Название сайта в прикрепленном файле. Пишите цену сразу и какой опыт по джумле