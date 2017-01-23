Настроить поступление заявок с сайта на bitrix

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Закрыт4 заявки136 просмотров

Со страницы car-side.ru/anketa/ не приходят анкеты. По всей видимости она сбрасывается, если человек находится на странице с анкетой больше какого-то определенного времени. Ищу специалиста, который найдет и устранит проблему.

8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

nail_ismayilov
Наиль 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Взялся за работу и пропал с концами .

Заявки фрилансеров

nail_ismayilov
Наиль 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад