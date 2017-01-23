Добрый день! Нужен специалист по Wordpress Есть интернет-магазин https://goo.gl/Nlh4gL на WP 4.4 и плагин версия WP Shop 3.3.5 Необходимо добавить функционал: 1. Синхронизация с прайсом поставщика Exel 2. Отображать наличие/отсутствие товара и ...
Настроить поступление заявок с сайта на bitrix
Со страницы car-side.ru/anketa/ не приходят анкеты. По всей видимости она сбрасывается, если человек находится на странице с анкетой больше какого-то определенного времени. Ищу специалиста, который найдет и устранит проблему.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницыКоличество блокирующих скриптов на странице: 5. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента. Все содержание верхней части страницы отображается только после ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Раньше контент в баннерах отображался нормально, теперь почему- то управление баннеров в админке сбилось (перестали работать выравнивания, внутри рамки баннеров стали большие поля и т.д.) Нужно починить/донастроить модуль. Если все ок – дальше будем ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно доделать мобильную версию сайта odinokie-veshi.ru/ (пример мобильной версии www.farfetch.com, которую хотелось бы иметь) и починить ряд ошибок на сайте. Документ с ошибками я предоставлю для более полной картины. Краткое описание ошибок ниже. Оплата постфактм. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1300
Дальнейшая разработка веб приложения написанного Yii2 . Основное назначение веб приложения структурированное хранение данных, CRM система для деятельности в области банкротств и выгрузка информации в word, exel 2010 документы. Есть подробное ТЗ и анологичные проекты ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте https://setka-moskitka.ru есть калькулятор https://setka-moskitka.ru/calc/setka-moskitkaru_Calc.swf Он на флеше, то есть на мобильных устройствах не отображается. Задача - на основе этого калькулятора создать калькулятор, чтобы отображался и в мобильных устройствах тоже.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Задача: показать город посетителя сайта на JavaScript Требования: комментированный код Сайт на чистом HTML + JS, всего три страницы — главная, карточка, корзина. Графическое ТЗ и БД приложены.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт под мобильные устройства. boxhostels.comВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен простой скрипт пирамидной партнерки. Основные требования: 1. Для регистрации необходимо ввести номер ID для регистрации (Номер того, под кого подписывается регистрируемый). 2. При регистрации пользователю автоматически выдается его собственный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте optictelecom_kz необходимо добавить страницу "Вакансии". При добавлении новой вакансии, на странице добавляется ее название. При клике на рядом стоящую с вакансией стрелочку, вниз выпадает окно с подробным описанием вакансии, при повторном клике на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад