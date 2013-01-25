Доработки на UMI

http://stabnet3.cp746369.cpanel.tech-logol.ru/product/ibps/

требуется:

1) добавить возможность показа в каталоге краткого списка технических характеристик, а на странице товара - полного (на данный момент они совпадают)

2) привести вид меню слева к виду как на aes.ru - т.е добавить подкатегории

3) при нажатии кнопки "в корзину" должно появляться окно - продолжить покупки - перейти в корзину

4) на главную страницу добавить блок "спецпредложения" стандартного вида

важно:

- за срочное исполнение задач доплатим

- если что от нельзя сделать в требуемой форме, можно сделать по другому стандартными средствами UMI