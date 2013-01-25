Необходимо разработать сайт с версткой и CMS

Доработать каталог на joomla, исправить вид ссылок.
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Необходимо разработать дизайн сайта с версткой и CMS.
Требования к дизайну и верстке:
- Валидность
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
- Наличие качественного портфолио, положительных отзывов
Верстка и дизайн очень простая.
Требования к CMS:
- Система управления сайтом (CMS).
- Каталог (создание товарных категорий любой вложенности, как правило вертикальный или горизонтальный с выпадающими подкатегориями) + (создание товаров, имеющих свойства, атрибуты, описание, картинки)
- Информация на сайт загружается вручную через панель администрирования.
- Модуль
- Модуль
- Модуль
- Поиск по названию или описанию.
- Сортировка товара: по алфавиту — от А до Я и наоборот, по цене — от меньшей к большей и наоборот, по рейтингу — от меньшего к большему и наоборот.
- Регистрация и авторизация для пользователей сайта. Аккаунт пользователя с историей покупок.
- Создание разделов
- Модуль
- Модуль
- Подключенные социальные сети, в карточке товара.
- Карта сайта.
- Контакты с формой обратной связи.
- Слайд шоу на главной странице товаров.
- Слайд шоу на главной странице баннеров.
- Подписка/ рассылка новостей.
- Способы оплаты: наличный расчет, банковский перевод.
- Способы доставки: Курьером, почтой, самовывоз.
- Установка на хостинг, настройка домена.
- Язык русский и украинский, валюта сайта грн.
- Цена со скидкой.
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