Необходимо разработать сайт с версткой и CMS

Необходимо разработать дизайн сайта с версткой и CMS.

Требования к дизайну и верстке:

- Валидность

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

- Наличие качественного портфолио, положительных отзывов

Верстка и дизайн очень простая.

Требования к CMS:

- Система управления сайтом (CMS).

- Каталог (создание товарных категорий любой вложенности, как правило вертикальный или горизонтальный с выпадающими подкатегориями) + (создание товаров, имеющих свойства, атрибуты, описание, картинки)

- Информация на сайт загружается вручную через панель администрирования.

- Модуль

- Модуль

- Модуль

- Поиск по названию или описанию.

- Сортировка товара: по алфавиту — от А до Я и наоборот, по цене — от меньшей к большей и наоборот, по рейтингу — от меньшего к большему и наоборот.

- Регистрация и авторизация для пользователей сайта. Аккаунт пользователя с историей покупок.

- Создание разделов

- Модуль

- Модуль

- Подключенные социальные сети, в карточке товара.

- Карта сайта.

- Контакты с формой обратной связи.

- Слайд шоу на главной странице товаров.

- Слайд шоу на главной странице баннеров.

- Подписка/ рассылка новостей.

- Способы оплаты: наличный расчет, банковский перевод.

- Способы доставки: Курьером, почтой, самовывоз.

- Установка на хостинг, настройка домена.

- Язык русский и украинский, валюта сайта грн.

- Цена со скидкой.