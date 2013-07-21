Помощник по Wordpress

Нужен помощник по сайту на Вордпресс.

Нагрузка: 2 часа в неделю, преимущественно в 9.00 по МСК

Оплата 1000 рублей в месяц ( выплаты 2 раза в месяц по 500 рублей)

Личные качества:

терпение к моим вопросам

умение объяснять то, что вы делаете ( для меня это важно)

желательно со здоровым чувством юмора :)

Я человек творческий и эмоциональный , однако очень позитивный.

Будет здорово, если вы умеете структурировать информацию и расставлять приоритеты.

Отлично, если Вы владеете дизайном и можете меня кое-чему обучить.