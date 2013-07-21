Помощник по Wordpress

Требуется программист на Joomla! Желательно из города Санкт-Петербург, для долгосрочного сотрудничества и постоянной разработки официального сайта гостиницы, идеи по разработке модулей, совместному совершенствованию сайта! Работа не ограничена, нужен адекватный, хороший человек с опытом. Возможно рассмотреть удаленное сотрудничество, но ...
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Нужен помощник по сайту на Вордпресс.
Нагрузка: 2 часа в неделю, преимущественно в 9.00 по МСК
Оплата 1000 рублей в месяц ( выплаты 2 раза в месяц по 500 рублей)
Личные качества:
терпение к моим вопросам
умение объяснять то, что вы делаете ( для меня это важно)
желательно со здоровым чувством юмора :)
Я человек творческий и эмоциональный , однако очень позитивный.
Будет здорово, если вы умеете структурировать информацию и расставлять приоритеты.
Отлично, если Вы владеете дизайном и можете меня кое-чему обучить.
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