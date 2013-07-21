Помощник по Wordpress

$30
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок330 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен помощник по сайту на Вордпресс.

Нагрузка: 2 часа в неделю, преимущественно в 9.00 по МСК

Оплата 1000 рублей в месяц ( выплаты 2 раза в месяц по 500 рублей)

Личные качества:

терпение к моим вопросам

умение объяснять то, что вы делаете ( для меня это важно)

желательно со здоровым чувством юмора :)

Я человек творческий и эмоциональный , однако очень позитивный.

Будет здорово, если вы умеете структурировать информацию и расставлять приоритеты.

Отлично, если Вы владеете дизайном и можете меня кое-чему обучить.

WordPress
10 лет назад
LVK
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта гостиницы на Joomla

    $250

    Требуется программист на Joomla! Желательно из города Санкт-Петербург, для долгосрочного сотрудничества и постоянной разработки официального сайта гостиницы, идеи по разработке модулей, совместному совершенствованию сайта! Работа не ограничена, нужен адекватный, хороший человек с опытом. Возможно рассмотреть удаленное сотрудничество, но ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработки на UMI

    $100

    http://stabnet3.cp746369.cpanel.tech-logol.ru/product/ibps/ требуется: 1) добавить возможность показа в каталоге краткого списка технических характеристик, а на странице товара - полного (на данный момент они совпадают) 2) привести вид меню слева к виду как на aes.ru - т.е добавить подкатегории 3) при ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Wordpress-шаблон. Доработка, установка

    Выбран Wordpress шаблон на портале http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/ Необходим опытный исполнитель, который доработает его под существующий копирайт. Добавит некоторые изменения в дизайн (сквозные, несущественные) установит на хостинг.

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранить проблему с метками на WP 3.5.1.

    На сайте находится около 12 тыс. меток. При попытке конвертировать отдельные метки в категории при помощи плагина Categories and Tags Converter ничего не происходит, а метки вообще не отображаются. Хостер ничем помочь не может. Требуется полностью устранить ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос сайта на WordPress

    $250

    Требуется перенести проект dnevnikisnov.ru с движка Live Street 0.5.1 на WordPress новой стабильной версии. Нужно перенести: топики с форматированием и картинками, пользователей (желательно с аватарами), комментарии, теги. Шаблон поставить из бесплатных двухколоночных, сам потом буду шаблон подбирать... Дизайн ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад