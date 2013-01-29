HTML натянуть на CMS

Обычно я не приверженец самописных CMS, но в данном случае решила рискнуть и не прогадала. Равиль поставил очень удобнный авторский движок, в котором все довольно просто и понятно. Работа выполнена квалифицировано и точно в срок, даже раньше. Спасибо большое! Вполне подумываю, чтобы обращаться за помощью к этому исполнителю удачи. А еще совет от бывалого пиарщика :) Назовите свою авторскую CMS как-то вроде G-RAV CMS :)