HTML натянуть на CMS

Нужен помощник по сайту на Вордпресс. Нагрузка: 2 часа в неделю, преимущественно в 9.00 по МСК Оплата 1000 рублей в месяц ( выплаты 2 раза в месяц по 500 рублей) Личные качества: терпение к моим ...
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Уважаемые исполнители! Есть сайт в html - необходимо натянуть его на движок, изменить заголовок, поставить корректно логотипы клиентов. В приоритете - вордпресс, но рассмотрю другие варианты. Вот шаблон http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40761/#!/page_splash
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