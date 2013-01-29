HTML натянуть на CMS

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок175 просмотров
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Уважаемые исполнители! Есть сайт в html - необходимо натянуть его на движок, изменить заголовок, поставить корректно логотипы клиентов. В приоритете - вордпресс, но рассмотрю другие варианты. Вот шаблон http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40761/#!/page_splash

HTML
11 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад
$50
2 дня
Обычно я не приверженец самописных CMS, но в данном случае решила рискнуть и не прогадала. Равиль поставил очень удобнный авторский движок, в котором все довольно просто и понятно. Работа выполнена квалифицировано и точно в срок, даже раньше. Спасибо большое! Вполне подумываю, чтобы обращаться за помощью к этому исполнителю удачи. А еще совет от бывалого пиарщика :) Назовите свою авторскую CMS как-то вроде G-RAV CMS :)
Очень доволен совместной работой. Заказчик грамотно поставил задачу и вовремя оплатил работу.
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