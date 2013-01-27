Мелкие доработки по WP + перенос сайта

Здравствуйте! За выходные нужно внести несколько коррективов по вордпрессу - добавить фото в слайдер, поменять информацию в слайдере, взять исходные материалы (html) и несколько видоизменить 2 страницы на основе исходника и т.д.

ПО второму сайту: необходимо с тестового домена перенести на другой домен - тоже вордпрес.