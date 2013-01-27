Мелкие доработки по WP + перенос сайта

Системы управления (CMS)Завершен10 заявок156 просмотров
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Здравствуйте! За выходные нужно внести несколько коррективов по вордпрессу - добавить фото в слайдер, поменять информацию в слайдере, взять исходные материалы (html) и несколько видоизменить 2 страницы на основе исходника и т.д.

ПО второму сайту: необходимо с тестового домена перенести на другой домен - тоже вордпрес.

11 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bizya
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Сергей - отличный порядочный вежливый человек и отменный специалист. Помог со всем и даже исправлял ошибки по ходу, которые не были в техническом задании. Очень быстро нашли общий язык. Все мои комментарии по ходу учитывал и молниеносно исправлял. Всегда на связи. Спасибо за работу!
Очень доволен сотрудничеством, положительный адекватный заказчик, точная поставка задач, своевременная оплата + бонус =) Буду рад еще Вашим заказам.
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