Frontend master / backend - php yii mysql & nodejs express mongodb

Опыт работы более 3-х лет. В работе я всегда уделяю внимание деталям, а каждый новый проект всегда стараюсь сделать лучше предыдущего. Работая с заказчиком мне не сложно сделать больше, чем нужно, оставить клиента довольным моей работой для меня самое важное. Считаю себя универсальным специалистом, могу заниматься как frontend, так и backend разработкой.

— html-html5 / css-css3 / bootstrap / Sass / Less / Gulp

— javascript / Angular js / Nodejs / Express / Mongodb

— php / yii / mysql

— Wordpress / Bitrix / Joomla

— Linux / Windows / Git / Redmine