Frontend master / backend - php yii mysql & nodejs express mongodb
Опыт работы более 3-х лет. В работе я всегда уделяю внимание деталям, а каждый новый проект всегда стараюсь сделать лучше предыдущего. Работая с заказчиком мне не сложно сделать больше, чем нужно, оставить клиента довольным моей работой для меня самое важное. Считаю себя универсальным специалистом, могу заниматься как frontend, так и backend разработкой.
— html-html5 / css-css3 / bootstrap / Sass / Less / Gulp
— javascript / Angular js / Nodejs / Express / Mongodb
— php / yii / mysql
— Wordpress / Bitrix / Joomla
— Linux / Windows / Git / Redmine
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
AndroidHTMLJavaScript
Максим очень ответственный и профессиональный верстальщик! В своей жизни встречал всего несколько таких как Максим Мало таких как Максим - мало... Спасибо! Надеюсь будем и дальше сотрудничать
Ответный отзыв
Хороший заказчик, были вопросы по деталям технического задания, но в остальном все отлично.
$60
10 баллов
10 лет назад
Все сделано отлично. Вдумчиво и быстро. Реализованы в том числе нюансы, которые я не учел в ТЗ.
Ответный отзыв
Приятно было поработать и сделать даже немного больше, когда заказчик четко придерживается тз и не просит большего.
$200
9 баллов
10 лет назад
HTML
Проект выполнен. Все что было в моем ТЗ реализовано (даже немного больше). Остался доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Заказчик сам сбросил предоплату, шёл на встречу во всех вопросах. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
12 лет назад
HTML
Задача была непростой, но Максим справился безупречно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда предоставляет интересную работу и хорошую оплату, без единой задержки. Одни положительные эмоции!
$320
10 баллов
12 лет назад
1С
Отличная четкая поэтапная разработка! Максим не смотря на свой профессионализм, всегда продолжает совершенствоваться и это не может не радовать! Так держать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую!! Своевременная оплата, понимание и приятный на общение человек, одни плюсы.
Веб-программирование
3 отзыва
$20/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга