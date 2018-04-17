Доработка скрипта работающего с api Behance и Dribbble

Необходимо доработать скрипт, который будет обращаться к api Behance и Dribbble. Скрипт должен собирать данные и сохранять их в бд. Более детальное тз будет выдано после собеседования.

На данный момент уже создан проект на основе react-boilerplate (webpack / react / redux), в котором также подключены mongodb и express.