Поправить лендинг и реализовать форму обратной связи на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Есть одностраничник - на cms Битрикс, ред. Старт http://travel-tickets.ru/. Нужно реализовать (заменить существующую) форму отправки в соответствии с описанием:

Поля,  которые заполняются пользователем для подбора вариантов билетов:

1) интересующий маршрут

2) туда+обратно/в одну сторону

3) интересующие даты (гибкие или фиксированные)

4) прямой перелёт или с пересадками

5) эконом/бизнес

6) количество пассажиров (количество взрослых + детей)

7) прочее (комментарии, пожелания)

8) e-mail для обратной связи

9) возможность прикрепления файлов форматов

В нашем случае не нужно подключение баз, пользователи должны вводить информацию самостоятельно в поля для ввода.

1) - наверное, простое текстовое поле

2) - радиобаттон, возможен возможен выбор только одного варианта

3) - можно добавить выбор из календаря + устанавливать значения в диапазоне +/-2 дня.

4), 5) - радиобаттоны

6) - наверное что-то типа выбора и указания, как на сайте https://www.kayak.ru/flights .

7) простое текстовое поле

8) простое текстовое поле

По нажатию на кнопку "Отправить" на почту приходит форма с заполненными полями. 

Прототип формы обратной связи https://lmryny.axshare.com/#g=1&p=home

Так же нужно убрать иконки соц. сетей из раздела "Секреты лучших путешествуй" и добавить в начале страницы (сразу после меню) фоновое изображение.

Сделать переход по тегам из верхнего меню на соответствующие разделы.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость.  В первую очередь рассматриваются предложения с наличием портфолио, указанием сроков и стоимости. Оформляем через безопасную сделку. При успешной реализации проекта интересно было бы постоянное сотрудничество.

6 лет назад
victtory
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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