Подробное ТЗ: Необходимо настроить иконку для папки с помощью скрытого файла "desktop.ini" таким образом, чтобы обращение за этой иконкой было непосредственно с нашего сайта, при этом на нашем сайте мне надо будет пояснить, какой html-код необходимо ...
Поправить лендинг и реализовать форму обратной связи на Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть одностраничник - на cms Битрикс, ред. Старт http://travel-tickets.ru/. Нужно реализовать (заменить существующую) форму отправки в соответствии с описанием:
Поля, которые заполняются пользователем для подбора вариантов билетов:
1) интересующий маршрут
2) туда+обратно/в одну сторону
3) интересующие даты (гибкие или фиксированные)
4) прямой перелёт или с пересадками
5) эконом/бизнес
6) количество пассажиров (количество взрослых + детей)
7) прочее (комментарии, пожелания)
8) e-mail для обратной связи
9) возможность прикрепления файлов форматов
В нашем случае не нужно подключение баз, пользователи должны вводить информацию самостоятельно в поля для ввода.
1) - наверное, простое текстовое поле
2) - радиобаттон, возможен возможен выбор только одного варианта
3) - можно добавить выбор из календаря + устанавливать значения в диапазоне +/-2 дня.
4), 5) - радиобаттоны
6) - наверное что-то типа выбора и указания, как на сайте https://www.kayak.ru/flights .
7) простое текстовое поле
8) простое текстовое поле
По нажатию на кнопку "Отправить" на почту приходит форма с заполненными полями.
Прототип формы обратной связи https://lmryny.axshare.com/#g=1&p=home
Так же нужно убрать иконки соц. сетей из раздела "Секреты лучших путешествуй" и добавить в начале страницы (сразу после меню) фоновое изображение.
Сделать переход по тегам из верхнего меню на соответствующие разделы.
Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость. В первую очередь рассматриваются предложения с наличием портфолио, указанием сроков и стоимости. Оформляем через безопасную сделку. При успешной реализации проекта интересно было бы постоянное сотрудничество.
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