Доработать симуляцию матчей

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Всем добрый день.

Нужно доработать симуляцию матчей. Когда матч симулируется системой не происходит замен. Нужно это исправить.

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Движок Twig

6 лет назад
andreysarmanov
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад