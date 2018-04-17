Доработать симуляцию матчей

Нужно на PHP сделать вывод инфы о сайте о его адаптированности под современный гугл и адаптиВность: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ru Я имею в ввиду ошибки которые показывает на соответствующем сервисе от гугл или похожих сервисах (можно брвть любой) [list][*]Удалите код JavaScript и ...