Партнерская программа для сайта по продаже туров на море

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на движке Жумла. Тематика туры на море.

Сделать партнерскую программу, по аналогии с макхостом. 

(размести у себя ссылку получи скидку)

Пример реализаации -фото приложено.

6 лет назад
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад