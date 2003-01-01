Система координат на GD php

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Помогите пожалуйста стандартизировать систему координат
Нужно сделать сделать что бы imagefilledellipse($canvas, 93/*Date*/, 300/*Price*/, 6, 6, $red);
задавать не по пикселям, а по дате и цене
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