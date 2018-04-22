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Нужна помощь программиста в доработке сайта объявлений
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Всем доброе время суток. Нужна помощь программиста в доработке сайта доски объявлений.
Движок: osclass
Тема: veronica
Нужно поправить:
Работу поиска;
Галерею картинок объявления;
Некоторые поля в объявлении;
Страницу залогиненого пользователя;
Все внесенные изменения должны корректно отображаться на всех устройствах.
Дедлайн конец рабочей недели.
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