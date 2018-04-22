Доработки Magento 1.9

Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL. В ней есть модуль "Создать счет". Т.е. html-форма, php-скрипт, и на выходе генерация PDF с документом. Создается с помощью вот этого скрипта [url=http://www.fpdf.org/]http://www.fpdf.org/[/url] Модуль прекрасно работает, все хорошо. Нужен ...