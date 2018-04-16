Настроить шаблон мадженто 2,0 как в шаблоне в стандарте

Необходимо 1.сделать чтобы поиск работал по артикулу при нажатии на enter 2.В сайдбаре оставить атрибуты только на странице товаров (сейчас они есть и на страницах категорий) 3.Сделать скидку на все товары. Есть еще задания но это попутно.