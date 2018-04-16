Есть скрипт, который добавляет и проверяет ифнормацию в новостях. Надо исправить ошибки, который сейчас имеются: - при добавление не обрезал другую информацию - добавлял нужную информацию куда надо - правильно обрабатывал ошибки Также возможно надо буду дописать незначительно функционал. Исполнитель ...
Настроить шаблон мадженто 2,0 как в шаблоне в стандарте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема ультимо, мадженто 2,0 нужно настроить шаблон как на сайте на котором покупался шаблон.
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