Интегрировать формы на сайте в Битрикс 24

Веб-программированиеЗавершен1 заявка119 просмотров
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Нужно интегрировать в Битрикс 24 3 формы через API. 

2 стандартные с полями - ФИО, телефон, e-mail 

1 ФИО, телефон, e-mail  + прикрепить файл 

6 лет назад
ExtrimVF
Виталий 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nigativ
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
В очередной раз справился с заданием на 5+, быстро и качественно. Всегда на связи, правки молниеносны. Спасибо!
Грамотная постановка задачи, оплата как всегда вовремя. Доволен сотрудничеством.