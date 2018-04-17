Интегрировать формы на сайте в Битрикс 24

Здравствуйте, нужно закодить воспроизведение видео при наведении как на сайте http://www.transitplus.ru/ Секция "Команда" У нас есть 4 специалиста, можно посмотреть на сайте http://super-verstka.ru/ Работает не совсем корректно, нету остановки видео при наведении, не хватает как будто плавности. Прошу указать стоимость и ...