Разработать интернет-магазин на Битрикc

Фронт-энд готов. Нужен бэк-энд. См ТЗ.

Загрузка: нужно прогрузить каталог товаров.

Кол-во торговых предложений – порядка 150 000, 40 000 товаров, 400 категорий

Кол-во свойств товара – порядка 50 (порядка 5-10 пойдут в фильтры и поиск) Св-ва и фильтры меняются в зависимости от категорий

При прошлой заливке каталога возникали проблемы с производительностью и загрузка падала.

Часть работы уже сделана. Важно суметь её использовать и не переделывать

(залиты изображения для ТП, созданы инфоблоки для статей и созданы

описания производителей)

Функционал – Карточка товара, Корзина, ЛК, Заказ, Каталог, Блог, ИНтеграция XLS, Интеграция ЯМаркет(оценкка)

С вас – Этапы, сроки и стоимость.

Важно, чтобы разработчик был готов во время работы общаться и уточнять

необходимые детали, подсказывать удачные решения из своей практики.

Опыт верстки (наличие знакомых по верстке) приветствуется.