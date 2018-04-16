Скопировать опрос и настроить отправку заявок в Битрикс 24

Веб-программированиеЗакрытнет заявок124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно скопировать опрос с одного сайта на другой и настроить правильную отправку заявок в CRM Битрикс 24 

Опрос, который нужно скопировать: diontex.ru/quiz 

Напишите стоимость работ

6 лет назад
guest_15223306189269
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад