Ищем PHP программиста

$500
Веб-программированиеЗакрыт25 заявок573 просмотра
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Требования

  • Опыт работы с PHP (ООП), MySQL, JavaScript не менее 2-х лет
  • Опыт работы с какими-либо PHP Frameworks.
  • ﻿HTML 5, CSS 3, JS, SASS опыт работы от 1 года;
  • Опыт работы с Git
  • Ответственность, целеустремленность
  • Аналитическое мышление
Будет плюсом

  • Навыки работы с Phonegap/Cordova - кроссплатформенные приложения html/js
  • Навыки работы с Unity 3D

Обязанности

  • Доработка и усовершенствование текущих проектов
  • Постоянно быть на связи Skype / Телефон / Viber (в рабочее время)
  • Разработка сайтов с 0
  • Разработка модулей
  • Командная разработка

Знание языков

  • Украинский, русский (на уровне делового общения, переписки)
Личные качества

  • Активность
  • Умение самостоятельно принимать решения и отвечать за них
  • Стрессоустойчивость
Мы предлагаем

  • Работа на дому или в офисе (Тернопольская обл / Бучач) - так как предложение для фрилансеров, получается что удаленно, ну конечно если у Вас мечта жить в маленьком городе - будем рады видеть Вас в офисе
  • Внешнее обучение за счет компании
  • ﻿Официальное трудоустройство
  • Зарплата от 500 USD / зависит от навыков и опыта работы
PHP
6 лет назад
MotykaTaras
Тарас 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад