Ищем PHP программиста

Надо найти причину почему перестал работать парсер и подправить код. Скорее всего, надо исправить регулярыне выражения так как произошли изменения на сайте - доноре.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования
- Опыт работы с PHP (ООП), MySQL, JavaScript не менее 2-х лет
- Опыт работы с какими-либо PHP Frameworks.
- HTML 5, CSS 3, JS, SASS опыт работы от 1 года;
- Опыт работы с Git
- Ответственность, целеустремленность
- Аналитическое мышление
- Навыки работы с Phonegap/Cordova - кроссплатформенные приложения html/js
- Навыки работы с Unity 3D
Обязанности
- Доработка и усовершенствование текущих проектов
- Постоянно быть на связи Skype / Телефон / Viber (в рабочее время)
- Разработка сайтов с 0
- Разработка модулей
- Командная разработка
Знание языков
- Украинский, русский (на уровне делового общения, переписки)
- Активность
- Умение самостоятельно принимать решения и отвечать за них
- Стрессоустойчивость
- Работа на дому или в офисе (Тернопольская обл / Бучач) - так как предложение для фрилансеров, получается что удаленно, ну конечно если у Вас мечта жить в маленьком городе - будем рады видеть Вас в офисе
- Внешнее обучение за счет компании
- Официальное трудоустройство
- Зарплата от 500 USD / зависит от навыков и опыта работы
- Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно выяснить что находится в значение input это форма отправки сообщения но у меня не работает постоянно пишет что нет пользователя вот страница где работает но значения input не посмотреть может есть решение ? скрипт http://best.volganin.net/m/items/999269 В от сам фаил ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
требуется веб специалист: знание word pressa, html, php, js желательно ещё opencart есть множество задач по доработке и разработкеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист на опен карт: импорт\экспорт парсинг мелкие доработкиВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработка проекта node.js, mongoBD надо постоянно быть на связи - подключение robokassa - вывод отчетов и прочее желательно универсал, с опытом работы. сообщите цены, ваши проекты на node.jsЗакрыт6 лет назад
Срочно сверстать страницу на WP Подробности при личном общенииВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется создать функциональность (возможно плагин) для ведения каталога организаций на сайте на WordPress. Функционал должен гармонично вписаться на уже существующий сайт и шаблон. В меню добавляется новый пункт, который будет вести на каталог. Нужно сделать аналогично сайту ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Возникла проблема, что при публикации ссылки на мой сайт knushop.com.ua в фэйсбук главной страницы, категорий или статей (например пост/репост или просто в обычном сообщении в мессенджере) - отображается не логотип сайта, а первая по очереди ...Закрыт6 лет назад
- $75
нужно сделать импорт товаров с вариациями! через ЦСВ файл сложность с вариациями в одном из полей есть вариации с ценой и именем соответственно нужно что бы у товара были эти вариации в дропдауне выбрали получили стоимость товара согласно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо реализовать обучающий портал с описанным ниже функционалом. Так как большинство пунктов реализованы в готовых решениях - возможна доработка портала на одной из тем Wordpress: Eduma (Learnpress) или Edupro (Learndash) Пример развернутой темы new.streamcoffee.ru (eduma) и edu.streamcoffee.ru ...Закрыт6 лет назад