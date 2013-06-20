Изменить картинку сайта при публикации ссылки в Facebook

Возникла проблема, что при публикации ссылки на мой сайт knushop.com.ua в фэйсбук главной страницы, категорий или статей (например пост/репост или просто в обычном сообщении в мессенджере) - отображается не логотип сайта, а первая по очереди картинка на сайте - трубка (во вложении скриншот - "трубка.JPG").

Сайт разработан на OPENCART VERSION 2.3.0.2

С другой стороны - когда копируешь ссылку на страницу товара, то он копирует сам товар, что хорошо и менять не нужно (скриншот - "товар.JPG").

Так понимаю, что проблема именно в очередности появления картинок в индексации сайта фэйсбуком.

Понятно отсюда: https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/?q=knushop.com.ua

Задание: сделать так, чтобы фэйсбук правильно проиндексировал мой сайт и при публикации ссылки на мой сайт на фэйсбуке - отображалось лого сайта (https://knushop.com.ua/image/catalog/data/photos/index/knushop_index_red1.png)

Выполнение: так понимаю, что там просто вопрос в программном коде, который меняется в index.php. К сожалению, я не могу дать админку/ftp. Поэтому выполнение должно быть сделано в виде коммуникации с моим верстальщиком/разработчиком, который будет имплементировать ваши правки.

Оплата: 100% по выполнению (а именно факт правильного отображения картинки фэйсбуком главной страницы сайта, категорий и статей)