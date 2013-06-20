Сделать генератор ICML (YML) формата для товаров магазина

$25
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок330 просмотров
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Есть несколько магазинов на разных движках, нужно сделать универсальный генератор ICML файлов,

чтобы он цеплял значения из БД:

Вот описание формата ICML (подробнее)

[code]

Интернет-магазин

Интернет-магазин

Офисная мебель

Стеллажи

Рабочие места

Стулья и кресла

Мягкая мебель

Диваны

Кровати

Мебель для сада

Зеркала

Освещение

Текстиль

http://testbitrix.test/catalog/shelves/rack_2_sectional/

14000.00

13200.00

3

http://testbitrix.test/upload/iblock/d2b/d2b25cbdc1f76b8b1672f5e8d1ec6589.JPG

Стеллаж 2-х секционный

// тут по порядку увеличивается ID 82

Стеллаж 2-х секционный

789789

Abagure

[/code]

Структура БД:

products

  • categoryID
  • productID
  • Price
  • name
categories

  • categoryID
  • parent
  • name
pictures

  • photoID
  • productID
  • filename
Наличие конфига, чтобы я бы мог изменяя имя таблиц сам перенастраивать этот генератор на другие CMS.

В результате скрипт, который по запросу CRON генерирует XML файл.

6 лет назад
Scrmrus
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад