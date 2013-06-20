Здравствуйте. Нужно сделать маску телефона в php скрипт скачал и прописал в файле, но он не подключается. [code] [/code]
Сделать генератор ICML (YML) формата для товаров магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько магазинов на разных движках, нужно сделать универсальный генератор ICML файлов,
чтобы он цеплял значения из БД:
Вот описание формата ICML (подробнее)
[code]
Интернет-магазин
Интернет-магазин
Офисная мебель
Стеллажи
Рабочие места
Стулья и кресла
Мягкая мебель
Диваны
Кровати
Мебель для сада
Зеркала
Освещение
Текстиль
http://testbitrix.test/catalog/shelves/rack_2_sectional/
14000.00
13200.00
3
http://testbitrix.test/upload/iblock/d2b/d2b25cbdc1f76b8b1672f5e8d1ec6589.JPG
Стеллаж 2-х секционный
// тут по порядку увеличивается ID 82
Стеллаж 2-х секционный
789789
Abagure
[/code]
Структура БД:
products
- categoryID
- productID
- Price
- name
- categoryID
- parent
- name
- photoID
- productID
- filename
В результате скрипт, который по запросу CRON генерирует XML файл.
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