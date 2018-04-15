Статистика платежей ubercart друпал 7

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Требуется на стр. накладной /admin/store/orders/*/bill сделать статистику платежей, как это реализовано в штатном модуле ubercart;

/admin/store/orders/*/payments

Нужны колонки: получил, пользователь, количество prntscr.com/j588o6

Файл редактирования: /sites/all/modules/custom/lynix_custom/theme/lynix -custom-bill.tpl.php

6 лет назад
sergei_oleinik62
Сергей Олейник 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад