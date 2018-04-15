Статистика платежей ubercart друпал 7

Подробно в ТЗ. Что нужно сделать (кратко): 1. Вывести на главной странице товары из определенного раздела, вывести меню категорий (как на страницах разделов) 2. Увеличить шрифт в горизонтальном меню и сделать рамку вокруг него. 3. На странице каталога (/catalog/) ...
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Требуется на стр. накладной /admin/store/orders/*/bill сделать статистику платежей, как это реализовано в штатном модуле ubercart;
/admin/store/orders/*/payments
Нужны колонки: получил, пользователь, количество prntscr.com/j588o6
Файл редактирования: /sites/all/modules/custom/lynix_custom/theme/lynix -custom-bill.tpl.php
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