Адаптировать под мобильные и внедрить правки на сайте (TYPO3)

$200
Веб-программированиеЗавершен3 заявки204 просмотра
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ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1Dve-LAq9oEbm2vuUusnP1OeIWoQd2MZwDQ9z28ooOl4/edit

https://docs.google.com/document/d/1GvkSIn_P6rqLPHC5qwL8gS6beGIWVKgslbGsq3RqK88/edit

Оплата по факту или БС

Перед началом исполнитель делает бекап

6 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
cocacard
Денис 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов(-1)
6 лет назад
$200
10 дней
Отличный исполнитель. Упорный. Доводит дело до конца. Рекомендую
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую!