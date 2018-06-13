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Адаптировать под мобильные и внедрить правки на сайте (TYPO3)
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ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1Dve-LAq9oEbm2vuUusnP1OeIWoQd2MZwDQ9z28ooOl4/edit
https://docs.google.com/document/d/1GvkSIn_P6rqLPHC5qwL8gS6beGIWVKgslbGsq3RqK88/edit
Оплата по факту или БС
Перед началом исполнитель делает бекап
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