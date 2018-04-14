Написать регулярку для парсера

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Добрый день работяги, есть сайт с фильмами, я написал парсер для фильмов, а вот серии спарсить не могу, серии переключаются через Jquey и ссылка не меняется в заголовке. 

Задача: Написать рнегулярное выражение (можно любую библиотеку юзать) чтобы парсить ссылку из iframe. Кому интересно ссылку на сайт дам в личку чтобы небыло спама.

6 лет назад
Frost56ru
Евгений 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов