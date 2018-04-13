Внести изменения в 3D-панораму по дому

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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На сайте размещен 3D-тур по дому goo.gl/eW3ZRz. На компьютере он запускается через флеш. Нужно поправить, чтобы панорама работала без технологии флеш, а только через html5. 

На мобильной версии – отключить перемещение по панораме при наклонах телефона, чтобы изменить положение можно было только вручную по экрану.

Может возможно переделать панораму на другой технологии, чтобы она корректно работала на всех устройствах?

6 лет назад
ivantsyganov
Иван 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад