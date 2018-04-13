Внести изменения в 3D-панораму по дому

На сайте размещен 3D-тур по дому goo.gl/eW3ZRz. На компьютере он запускается через флеш. Нужно поправить, чтобы панорама работала без технологии флеш, а только через html5.

На мобильной версии – отключить перемещение по панораме при наклонах телефона, чтобы изменить положение можно было только вручную по экрану.

Может возможно переделать панораму на другой технологии, чтобы она корректно работала на всех устройствах?