Внести изменения в 3D-панораму по дому

http://krasniykluch.ru/ На сайте добавить 4 блока. При нажатии на Екгаз-ая, Газ-ая, Сладкая выходят однотипные блоки с текстом и кнопкой Заказать. При нажатии на вода 19 литров раскрывается блок с выбором кол-ва воды, полем для ввода телефона ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте размещен 3D-тур по дому goo.gl/eW3ZRz. На компьютере он запускается через флеш. Нужно поправить, чтобы панорама работала без технологии флеш, а только через html5.
На мобильной версии – отключить перемещение по панораме при наклонах телефона, чтобы изменить положение можно было только вручную по экрану.
Может возможно переделать панораму на другой технологии, чтобы она корректно работала на всех устройствах?
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