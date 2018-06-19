Добавить 4 всплывающих блока WordPress

Веб-программированиеЗавершен7 заявок195 просмотров
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http://krasniykluch.ru/

На сайте добавить 4 блока. При нажатии на Екгаз-ая, Газ-ая, Сладкая выходят однотипные блоки с текстом и кнопкой Заказать.

При нажатии на вода 19 литров раскрывается блок с выбором кол-ва воды, полем для ввода телефона и кнопкой заказать. Формируется письмо и отправляется на e-mail/

WordPress
6 лет назад
interneo
Семен 
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
6 лет назад
$35
1 день
Всё сделал круто! Задача не стандартная была, все отказывали. А тут мастер! Очень советую!
Задача была с нестандартным "нюансом", на который Семён обратил моё внимание, за что ему отдельное спасибо. В процессе работы всегда был на связи, оплата в срок и в полном размере. Сотрудничеством доволен!