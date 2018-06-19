Добавить 4 всплывающих блока WordPress

Нужен адекватный человек, который сможет скопировать функцию с одного скрипта в другой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте добавить 4 блока. При нажатии на Екгаз-ая, Газ-ая, Сладкая выходят однотипные блоки с текстом и кнопкой Заказать.
При нажатии на вода 19 литров раскрывается блок с выбором кол-ва воды, полем для ввода телефона и кнопкой заказать. Формируется письмо и отправляется на e-mail/
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