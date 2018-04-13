Создать сайт "под ключ" для продажи обучения #AlfaGravity

Добрый день. Нужна форма расчета стоимости трансфера на WordPress. Функционал как на сайте примере - [url=http://transfer-dusseldorf.ru/ru/]http://transfer-dusseldorf.ru/ru/[/url] Жду заявок с ценной и сроком. Спасибо.
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продажа будет проходить во время общения.
Общение предусматривается с зарегистрированными и не зарегистрированными пользователями.
Регистрировать планируем вручную, т.к, клиентов будет до 50 в месяц.
Сам зашел и купил - вряд ли возможно.
Продуктов в линейке будет максимум 12.
Четкое представление конечного результата - есть
Дизайн есть.
Нужен специалист, который возьмёт это всё и сделает!
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