Создать сайт "под ключ" для продажи обучения #AlfaGravity

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок135 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продажа будет проходить во время общения​.

Общение предусматривается с зарегистрированными и не зарегистрированными пользователями.

Регистрировать планируем вручную, т.к, клиентов будет до 50 в месяц.

Сам зашел и купил - вряд ли возможно.

Продуктов в линейке будет максимум 12. 

Четкое представление конечного результата - есть

Дизайн есть. 

Нужен специалист, который возьмёт это всё и сделает!

6 лет назад
guest_15236332885999
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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