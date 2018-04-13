Форма расчета стоимости трансфера на WordPress.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки186 просмотров
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Добрый день.

Нужна форма расчета стоимости трансфера на WordPress.

Функционал как на сайте примере - http://transfer-dusseldorf.ru/ru/

Жду заявок с ценной и сроком.

Спасибо.

WordPress
6 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Poga
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-2)
6 лет назад
$16
1 день
Плохо. Не справился с задачей.
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