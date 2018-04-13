Форма расчета стоимости трансфера на WordPress.

Сайт на самописном движке (php с mysql). Есть две страницы, которые имеют разные шаблоны вывода и редактируются в админке в разных местах (но обе в админке имеют Содержимое): [list=1][*]http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp/infiniti Тут есть вот такой кусок http://prntscr.com/j4fwdi, который выводится ...