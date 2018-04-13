UMI разработчик/специалист

Для сайта velesnord.ru, необходимо сделать три пункта.

1.Поправить отображение картинок раздела каталога

2.Добавить в карточку товара модуль похожие товары. (чтобы в карточке товара выводилось рандомно 10 товаров из той же категории, под основным контентом)

3.Реализовать возможность добавления в корзину сразу нескольких позиций товара, при желании. Т.е. когда заходишь в корзину, можно было, например прописать в ручную количество товаров.