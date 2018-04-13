UMI разработчик/специалист

Веб-программированиеЗакрытнет заявок100 просмотров
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Для сайта velesnord.ru, необходимо сделать три пункта.  

1.Поправить отображение картинок  раздела каталога  

2.Добавить в карточку товара  модуль похожие  товары. (чтобы в карточке товара  выводилось рандомно  10 товаров из той же категории, под основным контентом)                                      

3.Реализовать возможность добавления в корзину сразу нескольких позиций товара, при желании. Т.е. когда заходишь в корзину, можно было, например прописать в ручную количество товаров.  

6 лет назад
ROBO142
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад