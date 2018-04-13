UMI разработчик/специалист

Добрый день. Нужна форма расчета стоимости трансфера на WordPress. Функционал как на сайте примере - [url=http://transfer-dusseldorf.ru/ru/]http://transfer-dusseldorf.ru/ru/[/url] Жду заявок с ценной и сроком. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта velesnord.ru, необходимо сделать три пункта.
1.Поправить отображение картинок раздела каталога
2.Добавить в карточку товара модуль похожие товары. (чтобы в карточке товара выводилось рандомно 10 товаров из той же категории, под основным контентом)
3.Реализовать возможность добавления в корзину сразу нескольких позиций товара, при желании. Т.е. когда заходишь в корзину, можно было, например прописать в ручную количество товаров.
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