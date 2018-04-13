Нужен адекватный человек, который сможет скопировать функцию с одного скрипта в другой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подредактировать хлебные крошки.
Вот код вывода хлебных кроше на страницах услуг.
Главная
/ Услуги
{foreach from=$service->category->path item=cat}
/ {$cat->name|escape}
{/foreach}
/ {$service->name|escape}
Выводиться почему то сама услуга без категории к которой она относиться, надо исправить
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