Хлебные крошки

Веб-программированиеЗавершен2 заявки120 просмотров
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Подредактировать хлебные крошки.

Вот код вывода хлебных кроше на страницах услуг.

            Главная

            / Услуги

            {foreach from=$service->category->path item=cat}

            / {$cat->name|escape}

            {/foreach}

            / {$service->name|escape}  

       

Выводиться почему то сама услуга без категории к которой она относиться, надо исправить

6 лет назад
antik2k
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Чертов гений, а не программист, всем рекомендую, без лишних слов!
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